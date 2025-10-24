Что такое Squill (SQUILL)

$SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Squill (SQUILL) Сколько стоит Squill (SQUILL) на сегодня? Актуальная цена SQUILL в USD – 0,140613 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SQUILL в USD? $ 0,140613 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SQUILL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Squill? Рыночная капитализация SQUILL составляет $ 497,64K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SQUILL? Циркулирующее предложение SQUILL составляет 3,54M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SQUILL? SQUILL достиг максимальной цены (ATH) в 0,523435 USD . Какова была минимальная цена SQUILL за все время (ATL)? SQUILL достиг минимальной цены (ATL) в 0,069945 USD . Каков объем торгов SQUILL? Объем торгов за последние 24 часа для SQUILL составляет -- USD . Вырастет ли SQUILL в цене в этом году? SQUILL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SQUILL для более подробного анализа.

