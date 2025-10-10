Токеномика Squill (SQUILL) Откройте для себя ключевую информацию о Squill (SQUILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Squill (SQUILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Squill (SQUILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 675,75K $ 675,75K $ 675,75K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,53M $ 3,53M $ 3,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Исторический максимум: $ 0,523435 $ 0,523435 $ 0,523435 Исторический минимум: $ 0,069945 $ 0,069945 $ 0,069945 Текущая цена: $ 0,191194 $ 0,191194 $ 0,191194 Узнайте больше о цене Squill (SQUILL) Купить SQUILL сейчас!

Информация о Squill (SQUILL) $SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond. $SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond. Официальный сайт: https://openstablecoinindex.com/

Токеномика Squill (SQUILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Squill (SQUILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQUILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQUILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQUILL, изучите текущую цену SQUILL!

Прогноз цены SQUILL Хотите узнать, куда может двигаться SQUILL? Наша страница прогноза цены SQUILL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SQUILL прямо сейчас!

