Цена Spin It (SPIN)
Текущая цена Spin It (SPIN) сегодня составляет 0.0022431 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 387.64K USD. Цена SPIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spin It:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Spin It в течение дня составляет -20.29%
- Оборотное предложение составляет 173.01M USD
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За сегодня изменение цены Spin It на USD составило $ -0.00057109917814908.
За последние 30 дней изменение цены Spin It на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Spin It на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Spin It на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00057109917814908
|-20.29%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Spin It: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.84%
-20.29%
--
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