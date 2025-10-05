Текущая цена Sovra Ai by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SOVRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOVRA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sovra Ai by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SOVRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOVRA прямо сейчас на MEXC.

Цена Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Не в листинге

Текущая цена 1 SOVRA в USD:

$0,00026352
$0,00026352$0,00026352
-5,30%1D
mexc
USD
График цены Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:38 (UTC+8)

Информация о ценах Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00185863
$ 0,00185863$ 0,00185863

$ 0
$ 0$ 0

+0,92%

-5,33%

-38,53%

-38,53%

Текущая цена Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) составляет --. За последние 24 часа SOVRA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SOVRA за все время составляет $ 0,00185863, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SOVRA изменился на +0,92% за последний час, на -5,33% за 24 часа и на -38,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 263,43K
$ 263,43K$ 263,43K

--
----

$ 263,43K
$ 263,43K$ 263,43K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sovra Ai by Virtuals составляет $ 263,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOVRA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 263,43K.

История цен Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) в USD

За сегодня изменение цены Sovra Ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sovra Ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sovra Ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sovra Ai by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,33%
30 дней$ 0-55,29%
60 дней$ 0-25,12%
90 дней$ 0--

Что такое Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

Источник Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sovra Ai by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sovra Ai by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Sovra Ai by Virtuals!

SOVRA на местную валюту

Токеномика Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Понимание токеномики Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOVRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Сколько стоит Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) на сегодня?
Актуальная цена SOVRA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SOVRA в USD?
Текущая цена SOVRA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sovra Ai by Virtuals?
Рыночная капитализация SOVRA составляет $ 263,43K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SOVRA?
Циркулирующее предложение SOVRA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SOVRA?
SOVRA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00185863 USD.
Какова была минимальная цена SOVRA за все время (ATL)?
SOVRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SOVRA?
Объем торгов за последние 24 часа для SOVRA составляет -- USD.
Вырастет ли SOVRA в цене в этом году?
SOVRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOVRA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:38 (UTC+8)

