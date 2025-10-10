Токеномика Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Откройте для себя ключевую информацию о Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,13K $ 220,13K $ 220,13K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,13K $ 220,13K $ 220,13K Исторический максимум: $ 0,00185863 $ 0,00185863 $ 0,00185863 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022006 $ 0,00022006 $ 0,00022006 Узнайте больше о цене Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Купить SOVRA сейчас!

Информация о Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app. Официальный сайт: https://sovraai.com/

Токеномика Sovra Ai by Virtuals (SOVRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOVRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOVRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOVRA, изучите текущую цену SOVRA!

