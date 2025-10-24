Информация о ценах sonar (S0X) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,69% Изменение цены (1Д) +4,17% Изменение цены (7Д) -35,68% Изменение цены (7Д) -35,68%

Текущая цена sonar (S0X) составляет --. За последние 24 часа S0X торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена S0X за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, S0X изменился на +0,69% за последний час, на +4,17% за 24 часа и на -35,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация sonar (S0X)

Рыночная капитализация $ 35,97K$ 35,97K $ 35,97K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 37,96K$ 37,96K $ 37,96K Оборотное предложение 947,64M 947,64M 947,64M Общее предложение 999 943 975,492971 999 943 975,492971 999 943 975,492971

Текущая рыночная капитализация sonar составляет $ 35,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение S0X составляет 947,64M, а общее предложение – 999943975.492971. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,96K.