Что такое SimiliScan (SMS)

SimiliScan is the first Pattern Recognition Engine for DeFi. Its purpose is to provide traders, developers, and communities with tools to identify repeating behaviors across contracts, wallets, and social networks. The platform allows users to detect cloned contracts, trace wallet overlaps, and analyze shared social audiences in seconds. By making hidden patterns visible, SimiliScan reduces risk, prevents exposure to scams, and creates a data-driven foundation for smarter trading decisions.

Сколько будет стоить SimiliScan (SMS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SimiliScan (SMS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SimiliScan.

Токеномика SimiliScan (SMS)

Понимание токеномики SimiliScan (SMS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SMS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SimiliScan (SMS) Сколько стоит SimiliScan (SMS) на сегодня? Актуальная цена SMS в USD – 0,00185861 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SMS в USD? $ 0,00185861 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SMS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SimiliScan? Рыночная капитализация SMS составляет $ 184,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SMS? Циркулирующее предложение SMS составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SMS? SMS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00376516 USD . Какова была минимальная цена SMS за все время (ATL)? SMS достиг минимальной цены (ATL) в 0,0011175 USD . Каков объем торгов SMS? Объем торгов за последние 24 часа для SMS составляет -- USD . Вырастет ли SMS в цене в этом году? SMS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SMS для более подробного анализа.

