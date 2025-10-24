Что такое Satfi ($SATFI)

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit. Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Satfi ($SATFI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Satfi (USD)

Сколько будет стоить Satfi ($SATFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Satfi ($SATFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Satfi.

Проверьте прогноз цены Satfi!

$SATFI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Satfi ($SATFI)

Понимание токеномики Satfi ($SATFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $SATFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Satfi ($SATFI) Сколько стоит Satfi ($SATFI) на сегодня? Актуальная цена $SATFI в USD – 0,00228154 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $SATFI в USD? $ 0,00228154 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $SATFI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Satfi? Рыночная капитализация $SATFI составляет $ 228,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $SATFI? Циркулирующее предложение $SATFI составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $SATFI? $SATFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,0183037 USD . Какова была минимальная цена $SATFI за все время (ATL)? $SATFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00206296 USD . Каков объем торгов $SATFI? Объем торгов за последние 24 часа для $SATFI составляет -- USD . Вырастет ли $SATFI в цене в этом году? $SATFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $SATFI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Satfi ($SATFI)