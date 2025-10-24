Текущая цена Satfi сегодня составляет 0,00228154 USD. Следите за обновлениями цены $SATFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $SATFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Satfi сегодня составляет 0,00228154 USD. Следите за обновлениями цены $SATFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $SATFI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о $SATFI

Информация о цене $SATFI

Официальный сайт $SATFI

Токеномика $SATFI

Прогноз цен $SATFI

Логотип Satfi

Цена Satfi ($SATFI)

Не в листинге

Текущая цена 1 $SATFI в USD:

$0,00228233
+%3,101D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Satfi ($SATFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:09:26 (UTC+8)

Информация о ценах Satfi ($SATFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00217776
Мин 24Ч
$ 0,00228275
Макс 24Ч

$ 0,00217776
$ 0,00228275
$ 0,0183037
$ 0,00206296
+%0,07

+%3,29

+%4,51

+%4,51

Текущая цена Satfi ($SATFI) составляет $0,00228154. За последние 24 часа $SATFI торговался в диапазоне от $ 0,00217776 до $ 0,00228275, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $SATFI за все время составляет $ 0,0183037, а минимальная – $ 0,00206296.

Что касается краткосрочной динамики, $SATFI изменился на +%0,07 за последний час, на +%3,29 за 24 часа и на +%4,51 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Satfi ($SATFI)

$ 228,23K
--
$ 228,23K
100,00M
100.000.000,0
Текущая рыночная капитализация Satfi составляет $ 228,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $SATFI составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 228,23K.

История цен Satfi ($SATFI) в USD

За сегодня изменение цены Satfi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Satfi на USD составило $ -0,0004084385.
За последние 60 дней изменение цены Satfi на USD составило $ -0,0014753238.
За последние 90 дней изменение цены Satfi на USD составило $ -0,002590157892679415.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+%3,29
30 дней$ -0,0004084385-%17,90
60 дней$ -0,0014753238-%64,66
90 дней$ -0,002590157892679415-%53,16

Что такое Satfi ($SATFI)

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

Источник Satfi ($SATFI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Satfi (USD)

Сколько будет стоить Satfi ($SATFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Satfi ($SATFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Satfi.

Проверьте прогноз цены Satfi!

$SATFI на местную валюту

Токеномика Satfi ($SATFI)

Понимание токеномики Satfi ($SATFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $SATFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Satfi ($SATFI)

Сколько стоит Satfi ($SATFI) на сегодня?
Актуальная цена $SATFI в USD – 0,00228154 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $SATFI в USD?
Текущая цена $SATFI в USD составляет $ 0,00228154. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Satfi?
Рыночная капитализация $SATFI составляет $ 228,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $SATFI?
Циркулирующее предложение $SATFI составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $SATFI?
$SATFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,0183037 USD.
Какова была минимальная цена $SATFI за все время (ATL)?
$SATFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00206296 USD.
Каков объем торгов $SATFI?
Объем торгов за последние 24 часа для $SATFI составляет -- USD.
Вырастет ли $SATFI в цене в этом году?
$SATFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $SATFI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Satfi ($SATFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.