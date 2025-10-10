Токеномика Satfi ($SATFI) Откройте для себя ключевую информацию о Satfi ($SATFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Satfi ($SATFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satfi ($SATFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 268.20K $ 268.20K $ 268.20K Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 268.20K $ 268.20K $ 268.20K Исторический максимум: $ 0.0183037 $ 0.0183037 $ 0.0183037 Исторический минимум: $ 0.00218301 $ 0.00218301 $ 0.00218301 Текущая цена: $ 0.00268065 $ 0.00268065 $ 0.00268065 Узнайте больше о цене Satfi ($SATFI)

Информация о Satfi ($SATFI) Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit. Официальный сайт: https://squeezesats.com/

Токеномика Satfi ($SATFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satfi ($SATFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SATFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SATFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SATFI, изучите текущую цену $SATFI!

Прогноз цены $SATFI Хотите узнать, куда может двигаться $SATFI? Наша страница прогноза цены $SATFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

