Токеномика Samsunspor Fan Token (SAM)

Токеномика Samsunspor Fan Token (SAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Samsunspor Fan Token (SAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Samsunspor Fan Token (SAM)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/

Токеномика и анализ цен Samsunspor Fan Token (SAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Samsunspor Fan Token (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 708,27K
$ 708,27K$ 708,27K
Общее предложение:
$ 5,50M
$ 5,50M$ 5,50M
Оборотное предложение:
$ 2,00M
$ 2,00M$ 2,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,95M
$ 1,95M$ 1,95M
Исторический максимум:
$ 19,44
$ 19,44$ 19,44
Исторический минимум:
$ 0,235702
$ 0,235702$ 0,235702
Текущая цена:
$ 0,354361
$ 0,354361$ 0,354361

Токеномика Samsunspor Fan Token (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Samsunspor Fan Token (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!

Прогноз цены SAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.