Токеномика Samsunspor Fan Token (SAM) Откройте для себя ключевую информацию о Samsunspor Fan Token (SAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Samsunspor Fan Token (SAM) Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Официальный сайт: https://www.socios.com/ Купить SAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Samsunspor Fan Token (SAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Samsunspor Fan Token (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 708,27K $ 708,27K $ 708,27K Общее предложение: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Оборотное предложение: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Исторический максимум: $ 19,44 $ 19,44 $ 19,44 Исторический минимум: $ 0,235702 $ 0,235702 $ 0,235702 Текущая цена: $ 0,354361 $ 0,354361 $ 0,354361 Узнайте больше о цене Samsunspor Fan Token (SAM)

Токеномика Samsunspor Fan Token (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Samsunspor Fan Token (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!

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