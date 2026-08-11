Сегодняшняя цена rwog

Текущая цена rwog (RWOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RWOG на USD составляет $ 0 за RWOG.

На данный момент rwog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14,513.41, при оборотном предложении 1.00B RWOG. В течение последних 24 часов, RWOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RWOG изменился на +0.05% за последний час и на -42.53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация rwog (RWOG)

Рыночная капитализация $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация rwog составляет $ 14.51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RWOG составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14.51K.