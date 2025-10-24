Что такое Rusk Token (RUSK)

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rusk Token (RUSK) Сколько стоит Rusk Token (RUSK) на сегодня? Актуальная цена RUSK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RUSK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RUSK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Rusk Token? Рыночная капитализация RUSK составляет $ 518,83K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RUSK? Циркулирующее предложение RUSK составляет 938,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RUSK? RUSK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RUSK за все время (ATL)? RUSK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RUSK? Объем торгов за последние 24 часа для RUSK составляет -- USD . Вырастет ли RUSK в цене в этом году? RUSK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUSK для более подробного анализа.

