Токеномика Rowan Coin (RWN) Откройте для себя ключевую информацию о Rowan Coin (RWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Rowan Coin (RWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rowan Coin (RWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,22K $ 355,22K $ 355,22K Общее предложение: $ 545,00M $ 545,00M $ 545,00M Оборотное предложение: $ 195,00M $ 195,00M $ 195,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 992,80K $ 992,80K $ 992,80K Исторический максимум: $ 0,364176 $ 0,364176 $ 0,364176 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00182166 $ 0,00182166 $ 0,00182166

Информация о Rowan Coin (RWN) Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community. Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community. Официальный сайт: https://rowanblockchain.com/ Whitepaper: https://rowanblockchain.com/wp-content/uploads/2024/06/RowanEnergy-Concept-document-1.pdf

Токеномика Rowan Coin (RWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rowan Coin (RWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

