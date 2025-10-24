Цена RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)
+0,76%
+2,58%
-10,40%
-10,40%
Текущая цена RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) составляет $0,000021. За последние 24 часа RIZZLE торговался в диапазоне от $ 0,00002047 до $ 0,00002112, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIZZLE за все время составляет $ 0,00035597, а минимальная – $ 0,00001714.
Что касается краткосрочной динамики, RIZZLE изменился на +0,76% за последний час, на +2,58% за 24 часа и на -10,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация RIPPLE WITH RIZZ составляет $ 20,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIZZLE составляет 989,87M, а общее предложение – 989871841.860799. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,79K.
За сегодня изменение цены RIPPLE WITH RIZZ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RIPPLE WITH RIZZ на USD составило $ -0,0000077927.
За последние 60 дней изменение цены RIPPLE WITH RIZZ на USD составило $ -0,0000121549.
За последние 90 дней изменение цены RIPPLE WITH RIZZ на USD составило $ -0,00013086720870333099.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,58%
|30 дней
|$ -0,0000077927
|-37,10%
|60 дней
|$ -0,0000121549
|-57,88%
|90 дней
|$ -0,00013086720870333099
|-86,17%
RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.
While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.
By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.
