Что такое RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users. RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены RIPPLE WITH RIZZ (USD)

Сколько будет стоить RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RIPPLE WITH RIZZ.

Проверьте прогноз цены RIPPLE WITH RIZZ!

RIZZLE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Понимание токеномики RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RIZZLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Сколько стоит RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) на сегодня? Актуальная цена RIZZLE в USD – 0,000021 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RIZZLE в USD? $ 0,000021 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RIZZLE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RIPPLE WITH RIZZ? Рыночная капитализация RIZZLE составляет $ 20,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RIZZLE? Циркулирующее предложение RIZZLE составляет 989,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RIZZLE? RIZZLE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00035597 USD . Какова была минимальная цена RIZZLE за все время (ATL)? RIZZLE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001714 USD . Каков объем торгов RIZZLE? Объем торгов за последние 24 часа для RIZZLE составляет -- USD . Вырастет ли RIZZLE в цене в этом году? RIZZLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RIZZLE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)