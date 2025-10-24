Текущая цена RIPPLE WITH RIZZ сегодня составляет 0,000021 USD. Следите за обновлениями цены RIZZLE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIZZLE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена RIPPLE WITH RIZZ сегодня составляет 0,000021 USD. Следите за обновлениями цены RIZZLE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIZZLE прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) составляет $0,000021. За последние 24 часа RIZZLE торговался в диапазоне от $ 0,00002047 до $ 0,00002112, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIZZLE за все время составляет $ 0,00035597, а минимальная – $ 0,00001714.

Что касается краткосрочной динамики, RIZZLE изменился на +0,76% за последний час, на +2,58% за 24 часа и на -10,40% за последние 7 дней.

Текущая рыночная капитализация RIPPLE WITH RIZZ составляет $ 20,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIZZLE составляет 989,87M, а общее предложение – 989871841.860799. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,79K.

История цен RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) в USD

Что такое RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Сколько стоит RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) на сегодня?
Актуальная цена RIZZLE в USD – 0,000021 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RIZZLE в USD?
Текущая цена RIZZLE в USD составляет $ 0,000021. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RIPPLE WITH RIZZ?
Рыночная капитализация RIZZLE составляет $ 20,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RIZZLE?
Циркулирующее предложение RIZZLE составляет 989,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RIZZLE?
RIZZLE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00035597 USD.
Какова была минимальная цена RIZZLE за все время (ATL)?
RIZZLE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001714 USD.
Каков объем торгов RIZZLE?
Объем торгов за последние 24 часа для RIZZLE составляет -- USD.
Вырастет ли RIZZLE в цене в этом году?
RIZZLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RIZZLE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.