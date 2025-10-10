Токеномика RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Откройте для себя ключевую информацию о RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,91K $ 27,91K $ 27,91K Общее предложение: $ 989,87M $ 989,87M $ 989,87M Оборотное предложение: $ 989,87M $ 989,87M $ 989,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,91K $ 27,91K $ 27,91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Купить RIZZLE сейчас!

Информация о RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It's a playful twist on "Ripple," where the "p"s are replaced with "z"s—adding "Rizz" to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z. While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X. By leveraging the cultural relevance of "Rizz," one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users. Официальный сайт: https://www.rizzlexrp.com/

Токеномика RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZZLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZLE, изучите текущую цену RIZZLE!

