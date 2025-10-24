Текущая цена Ribbit Meme сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RIBBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIBBIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ribbit Meme сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RIBBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RIBBIT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Ribbit Meme

Цена Ribbit Meme (RIBBIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 RIBBIT в USD:

--
----
+1,50%1D
mexc
USD
График цены Ribbit Meme (RIBBIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:32 (UTC+8)

Информация о ценах Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,36%

+1,69%

-3,38%

-3,38%

Текущая цена Ribbit Meme (RIBBIT) составляет --. За последние 24 часа RIBBIT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIBBIT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RIBBIT изменился на +0,36% за последний час, на +1,69% за 24 часа и на -3,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ribbit Meme (RIBBIT)

$ 304,79K
$ 304,79K$ 304,79K

--
----

$ 304,79K
$ 304,79K$ 304,79K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ribbit Meme составляет $ 304,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIBBIT составляет 420,69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 304,79K.

История цен Ribbit Meme (RIBBIT) в USD

За сегодня изменение цены Ribbit Meme на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ribbit Meme на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ribbit Meme на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ribbit Meme на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,69%
30 дней$ 0-21,68%
60 дней$ 0-34,32%
90 дней$ 0--

Что такое Ribbit Meme (RIBBIT)

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap!

RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc.

RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

Источник Ribbit Meme (RIBBIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ribbit Meme (USD)

Сколько будет стоить Ribbit Meme (RIBBIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ribbit Meme (RIBBIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ribbit Meme.

Проверьте прогноз цены Ribbit Meme!

RIBBIT на местную валюту

Токеномика Ribbit Meme (RIBBIT)

Понимание токеномики Ribbit Meme (RIBBIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RIBBIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ribbit Meme (RIBBIT)

Сколько стоит Ribbit Meme (RIBBIT) на сегодня?
Актуальная цена RIBBIT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RIBBIT в USD?
Текущая цена RIBBIT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ribbit Meme?
Рыночная капитализация RIBBIT составляет $ 304,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RIBBIT?
Циркулирующее предложение RIBBIT составляет 420,69T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RIBBIT?
RIBBIT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена RIBBIT за все время (ATL)?
RIBBIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RIBBIT?
Объем торгов за последние 24 часа для RIBBIT составляет -- USD.
Вырастет ли RIBBIT в цене в этом году?
RIBBIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RIBBIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:32 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.