Токеномика Ribbit Meme (RIBBIT) Откройте для себя ключевую информацию о Ribbit Meme (RIBBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Ribbit Meme (RIBBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ribbit Meme (RIBBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 364.09K $ 364.09K $ 364.09K Общее предложение: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Оборотное предложение: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 364.09K $ 364.09K $ 364.09K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ribbit Meme (RIBBIT) Купить RIBBIT сейчас!

Информация о Ribbit Meme (RIBBIT) The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap! RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale. No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc. RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only. The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap! RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale. No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc. RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only. Официальный сайт: https://ribbitcoin.xyz/

Токеномика Ribbit Meme (RIBBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ribbit Meme (RIBBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIBBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIBBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIBBIT, изучите текущую цену RIBBIT!

