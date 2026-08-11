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Текущая цена Retard Finder Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RFC составляет 399,903 USD. Отслеживайте обновления цен RFC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Retard Finder Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RFC составляет 399,903 USD. Отслеживайте обновления цен RFC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Retard Finder Coin (RFC)

Не в листинге

Текущая цена 1 RFC в USD:

$0.00040014
$0.00040014$0.00040014
-0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Retard Finder Coin (RFC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:19:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Retard Finder Coin

Текущая цена Retard Finder Coin (RFC) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RFC на USD составляет $ 0 за RFC.

На данный момент Retard Finder Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 399,903, при оборотном предложении 961.43M RFC. В течение последних 24 часов, RFC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.133733, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RFC изменился на +0.14% за последний час и на -4.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.15K.

Рыночная информация Retard Finder Coin (RFC)

$ 399.90K
$ 399.90K$ 399.90K

$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K

$ 399.90K
$ 399.90K$ 399.90K

961.43M
961.43M 961.43M

999,840,127.161891
999,840,127.161891 999,840,127.161891

Текущая рыночная капитализация Retard Finder Coin составляет $ 399.90K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.15K. Циркулируещее обращение RFC составляет 961.43M, а общее предложение – 999840127.161891. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 399.90K.

История цен Retard Finder Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.133733
$ 0.133733$ 0.133733

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-1.23%

-4.99%

-4.99%

История цен Retard Finder Coin (RFC) в USD

За сегодня изменение цены Retard Finder Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Retard Finder Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Retard Finder Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Retard Finder Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.23%
30 дней$ 0+6.15%
60 дней$ 0-35.98%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Retard Finder Coin

Прогноз цены Retard Finder Coin (RFC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RFC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Retard Finder Coin (RFC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Retard Finder Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Retard Finder Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RFC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Retard Finder Coin».

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Источник Retard Finder Coin (RFC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Retard Finder Coin

Какова текущая цена Retard Finder Coin?

Retard Finder Coin торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.23%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RFC соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.23% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RFC превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Retard Finder Coin показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed RFC демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Retard Finder Coin?

Рыночная капитализация ₽29921591.2102881312000 ставит RFC на 3897-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RFC?

Retard Finder Coin обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RFC?

При наличии в обращении 961433185.441498 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:19:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Retard Finder Coin (RFC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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