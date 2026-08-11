Какова текущая цена Retard Finder Coin?

Retard Finder Coin торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.23%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RFC соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.23% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RFC превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Retard Finder Coin показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed RFC демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Retard Finder Coin?

Рыночная капитализация ₽29921591.2102881312000 ставит RFC на 3897-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RFC?

Retard Finder Coin обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RFC?

При наличии в обращении 961433185.441498 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.