Сколько стоит Reserve AI Infrastructure DTF в данный момент?

Reserve AI Infrastructure DTF в настоящее время торгуется по цене ₽6758.682315524832000, с изменением цены за последние 24 часа на -1.05%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BUILDOUT сегодня?

BUILDOUT продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem.

Насколько популярен Reserve AI Infrastructure DTF сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BUILDOUT.

Чем отличается Reserve AI Infrastructure DTF от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem и созданным на сети --, BUILDOUT предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BUILDOUT находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 17234.39977797802 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Reserve AI Infrastructure DTF за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽8178.05797727072000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽5744.842557134912000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.