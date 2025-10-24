Что такое RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RegularEverydayNormalCoin (RENC) Сколько стоит RegularEverydayNormalCoin (RENC) на сегодня? Актуальная цена RENC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RENC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RENC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RegularEverydayNormalCoin? Рыночная капитализация RENC составляет $ 122,01K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RENC? Циркулирующее предложение RENC составляет 420,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RENC? RENC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RENC за все время (ATL)? RENC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RENC? Объем торгов за последние 24 часа для RENC составляет -- USD . Вырастет ли RENC в цене в этом году? RENC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RENC для более подробного анализа.

