Что такое Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an "Attention Capital Markets" (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project's concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Прогноз цены Ratecoin (USD)

Сколько будет стоить Ratecoin (RATE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ratecoin (RATE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ratecoin.

Проверьте прогноз цены Ratecoin!

RATE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Ratecoin (RATE)

Понимание токеномики Ratecoin (RATE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RATE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ratecoin (RATE) Сколько стоит Ratecoin (RATE) на сегодня? Актуальная цена RATE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RATE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RATE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ratecoin? Рыночная капитализация RATE составляет $ 125,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RATE? Циркулирующее предложение RATE составляет 984,52M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RATE? RATE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RATE за все время (ATL)? RATE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RATE? Объем торгов за последние 24 часа для RATE составляет -- USD . Вырастет ли RATE в цене в этом году? RATE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RATE для более подробного анализа.

