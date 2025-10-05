Что такое Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

Прогноз цены Quokka (USD)

Сколько будет стоить Quokka (QUOKKA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Quokka (QUOKKA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Quokka (QUOKKA) Сколько стоит Quokka (QUOKKA) на сегодня? Актуальная цена QUOKKA в USD – 0,00016231 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена QUOKKA в USD? $ 0,00016231 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена QUOKKA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Quokka? Рыночная капитализация QUOKKA составляет $ 162,30K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение QUOKKA? Циркулирующее предложение QUOKKA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) QUOKKA? QUOKKA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00075449 USD . Какова была минимальная цена QUOKKA за все время (ATL)? QUOKKA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005859 USD . Каков объем торгов QUOKKA? Объем торгов за последние 24 часа для QUOKKA составляет -- USD . Вырастет ли QUOKKA в цене в этом году? QUOKKA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QUOKKA для более подробного анализа.

