Сегодняшняя цена QUANTUM CORE

Текущая цена QUANTUM CORE ($QBS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,82% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $QBS на USD составляет $ 0 за $QBS.

На данный момент QUANTUM CORE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 934, при оборотном предложении 999,83M $QBS. В течение последних 24 часов, $QBS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00613662, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $QBS изменился на -0,12% за последний час и на +1,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация QUANTUM CORE ($QBS)

Рыночная капитализация $ 21,93K$ 21,93K $ 21,93K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21,93K$ 21,93K $ 21,93K Оборотное предложение 999,83M 999,83M 999,83M Общее предложение 999 827 184,184899 999 827 184,184899 999 827 184,184899

Текущая рыночная капитализация QUANTUM CORE составляет $ 21,93K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $QBS составляет 999,83M, а общее предложение – 999827184.184899. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,93K.