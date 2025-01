Что такое qAI (QAI)

qAI is the primary fungible digital asset to build and power an AI + 3D + UGC digital world playground - Nakamoto Matrix - where crosschain qAI agents interact with creative content for providing metaverse experiences in 3D worlds. qAI agents are crosschain AI agents living on BTC/ETH/SOL with onchain memories serving in different latency requirements. This qAI 3D playground keeps evolving into a digital world as more AI agents joining and serving different aspects of the digital world.

Источник qAI (QAI) Официальный веб-сайт