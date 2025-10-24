Что такое Pumpit (PUMPIT)

Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely. Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pumpit (PUMPIT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pumpit (USD)

Сколько будет стоить Pumpit (PUMPIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pumpit (PUMPIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pumpit.

Проверьте прогноз цены Pumpit!

PUMPIT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Pumpit (PUMPIT)

Понимание токеномики Pumpit (PUMPIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUMPIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pumpit (PUMPIT) Сколько стоит Pumpit (PUMPIT) на сегодня? Актуальная цена PUMPIT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PUMPIT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PUMPIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pumpit? Рыночная капитализация PUMPIT составляет $ 6,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PUMPIT? Циркулирующее предложение PUMPIT составляет 714,25M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PUMPIT? PUMPIT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PUMPIT за все время (ATL)? PUMPIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PUMPIT? Объем торгов за последние 24 часа для PUMPIT составляет -- USD . Вырастет ли PUMPIT в цене в этом году? PUMPIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUMPIT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Pumpit (PUMPIT)