Что такое Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype. PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Puge (PUGE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Puge (USD)

Сколько будет стоить Puge (PUGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Puge (PUGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Puge.

Проверьте прогноз цены Puge!

PUGE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Puge (PUGE)

Понимание токеномики Puge (PUGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Puge (PUGE) Сколько стоит Puge (PUGE) на сегодня? Актуальная цена PUGE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PUGE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PUGE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Puge? Рыночная капитализация PUGE составляет $ 50,19K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PUGE? Циркулирующее предложение PUGE составляет 1,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) PUGE? PUGE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PUGE за все время (ATL)? PUGE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PUGE? Объем торгов за последние 24 часа для PUGE составляет -- USD . Вырастет ли PUGE в цене в этом году? PUGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUGE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Puge (PUGE)