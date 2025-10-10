Токеномика Provenance Blockchain (HASH) Откройте для себя ключевую информацию о Provenance Blockchain (HASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Provenance Blockchain (HASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Provenance Blockchain (HASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,94B Общее предложение: $ 100,00B Оборотное предложение: $ 50,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,89B Исторический максимум: $ 0,060147 Исторический минимум: $ 0,01378736 Текущая цена: $ 0,03890069

Информация о Provenance Blockchain (HASH) HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike. Официальный сайт: https://www.provenance.io/ Whitepaper: https://ipfs.io/ipfs/QmbKNEbR9nQbK7LCuUr1Kitmyt2A7NcvDE88enWqLr98CW

Токеномика Provenance Blockchain (HASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Provenance Blockchain (HASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Прогноз цены HASH Хотите узнать, куда может двигаться HASH? Наша страница прогноза цены HASH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

