Текущая цена Project 89 сегодня составляет 0,00433784 USD. Следите за обновлениями цены PROJECT89 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PROJECT89 прямо сейчас на MEXC.

Логотип Project 89

Цена Project 89 (PROJECT89)

Не в листинге

Текущая цена 1 PROJECT89 в USD:

$0,00433784
$0,00433784$0,00433784
+5,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Project 89 (PROJECT89) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:50 (UTC+8)

Информация о ценах Project 89 (PROJECT89) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00395717
Мин 24Ч
$ 0,004492
Макс 24Ч

$ 0,00395717
$ 0,004492
$ 0,00642953
$ 0,00245933
+0,72%

+5,15%

--

--

Текущая цена Project 89 (PROJECT89) составляет $0,00433784. За последние 24 часа PROJECT89 торговался в диапазоне от $ 0,00395717 до $ 0,004492, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PROJECT89 за все время составляет $ 0,00642953, а минимальная – $ 0,00245933.

Что касается краткосрочной динамики, PROJECT89 изменился на +0,72% за последний час, на +5,15% за 24 часа и на -- за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Project 89 (PROJECT89)

$ 5,97M
--
----

$ 5,97M
1,37B
1 374 833 116,782
Текущая рыночная капитализация Project 89 составляет $ 5,97M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PROJECT89 составляет 1,37B, а общее предложение – 1374833116.782. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,97M.

История цен Project 89 (PROJECT89) в USD

За сегодня изменение цены Project 89 на USD составило $ +0,00021252.
За последние 30 дней изменение цены Project 89 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Project 89 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Project 89 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00021252+5,15%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Project 89 (PROJECT89)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Project 89 (USD)

Сколько будет стоить Project 89 (PROJECT89) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Project 89 (PROJECT89) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Project 89.

Проверьте прогноз цены Project 89!

PROJECT89 на местную валюту

Токеномика Project 89 (PROJECT89)

Понимание токеномики Project 89 (PROJECT89) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PROJECT89 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Project 89 (PROJECT89)

Сколько стоит Project 89 (PROJECT89) на сегодня?
Актуальная цена PROJECT89 в USD – 0,00433784 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PROJECT89 в USD?
Текущая цена PROJECT89 в USD составляет $ 0,00433784. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Project 89?
Рыночная капитализация PROJECT89 составляет $ 5,97M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PROJECT89?
Циркулирующее предложение PROJECT89 составляет 1,37B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PROJECT89?
PROJECT89 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00642953 USD.
Какова была минимальная цена PROJECT89 за все время (ATL)?
PROJECT89 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00245933 USD.
Каков объем торгов PROJECT89?
Объем торгов за последние 24 часа для PROJECT89 составляет -- USD.
Вырастет ли PROJECT89 в цене в этом году?
PROJECT89 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PROJECT89 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:50 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.