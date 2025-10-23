Что такое Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

Источник Project 89 (PROJECT89) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Project 89 (PROJECT89) Сколько стоит Project 89 (PROJECT89) на сегодня? Актуальная цена PROJECT89 в USD – 0,00433784 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PROJECT89 в USD? $ 0,00433784 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PROJECT89 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Project 89? Рыночная капитализация PROJECT89 составляет $ 5,97M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PROJECT89? Циркулирующее предложение PROJECT89 составляет 1,37B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PROJECT89? PROJECT89 достиг максимальной цены (ATH) в 0,00642953 USD . Какова была минимальная цена PROJECT89 за все время (ATL)? PROJECT89 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00245933 USD . Каков объем торгов PROJECT89? Объем торгов за последние 24 часа для PROJECT89 составляет -- USD . Вырастет ли PROJECT89 в цене в этом году? PROJECT89 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PROJECT89 для более подробного анализа.

