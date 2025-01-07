Цена Privapp Network (BPRIVA)
Текущая цена Privapp Network (BPRIVA) сегодня составляет 0.01261763 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 40.50K USD. Цена BPRIVA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Privapp Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.74 USD
- Изменение цены Privapp Network в течение дня составляет -0.68%
- Оборотное предложение составляет 3.21M USD
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За сегодня изменение цены Privapp Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Privapp Network на USD составило $ -0.0005938045.
За последние 60 дней изменение цены Privapp Network на USD составило $ -0.0125257320.
За последние 90 дней изменение цены Privapp Network на USD составило $ -1.7990500555506628.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.68%
|30 дней
|$ -0.0005938045
|-4.70%
|60 дней
|$ -0.0125257320
|-99.27%
|90 дней
|$ -1.7990500555506628
|-99.30%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Privapp Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0.68%
+4.48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
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|1 BPRIVA к AUD
A$0.0200620317
|1 BPRIVA к GBP
￡0.0099679277
|1 BPRIVA к EUR
€0.0119867485
|1 BPRIVA к USD
$0.01261763
|1 BPRIVA к MYR
RM0.0566531587
|1 BPRIVA к TRY
₺0.4459070442
|1 BPRIVA к JPY
¥1.9879076065
|1 BPRIVA к RUB
₽1.3435252424
|1 BPRIVA к INR
₹1.0812047147
|1 BPRIVA к IDR
Rp203.5101327989
|1 BPRIVA к PHP
₱0.7327057741
|1 BPRIVA к EGP
￡E.0.6390829595
|1 BPRIVA к BRL
R$0.0773460719
|1 BPRIVA к CAD
C$0.0180432109
|1 BPRIVA к BDT
৳1.5390985074
|1 BPRIVA к NGN
₦19.5016827517
|1 BPRIVA к UAH
₴0.5351136883
|1 BPRIVA к VES
Bs0.66873439
|1 BPRIVA к PKR
Rs3.5294034636
|1 BPRIVA к KZT
₸6.6971856514
|1 BPRIVA к THB
฿0.4351820587
|1 BPRIVA к TWD
NT$0.4124703247
|1 BPRIVA к CHF
Fr0.011355867
|1 BPRIVA к HKD
HK$0.0980389851
|1 BPRIVA к MAD
.د.م0.1265548289