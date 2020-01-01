Токеномика Privapp Network (BPRIVA) Откройте для себя ключевую информацию о Privapp Network (BPRIVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Privapp Network (BPRIVA) An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Официальный сайт: https://privapp.network/ Whitepaper: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Купить BPRIVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Privapp Network (BPRIVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Privapp Network (BPRIVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,57K $ 33,57K $ 33,57K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,21M $ 3,21M $ 3,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,59K $ 104,59K $ 104,59K Исторический максимум: $ 4,78 $ 4,78 $ 4,78 Исторический минимум: $ 0,00860282 $ 0,00860282 $ 0,00860282 Текущая цена: $ 0,01045957 $ 0,01045957 $ 0,01045957 Узнайте больше о цене Privapp Network (BPRIVA)

Токеномика Privapp Network (BPRIVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Privapp Network (BPRIVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BPRIVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BPRIVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BPRIVA, изучите текущую цену BPRIVA!

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