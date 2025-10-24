Что такое Prediqt (PRQT)

Predigt is a dynamic toolkit built on Abstract Chain that helps users accumulate Abstract XP while staying profitable. Unlike many projects that lock into one utility, Predigt adapts continuously to market shifts by rolling out tools that provide competitive advantages. Originally private creations of Chris XC, a multi-chain developer, these utilities are now being made publicly accessible. By doing so, Predigt not only broadens user access but also strengthens the Abstract ecosystem with community-driven tools like the PnL Bot and Discord Verification Bot. The goal is to expand beyond individual use cases, supporting a growing ecosystem that thrives on adaptability and collaborative innovation.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Prediqt (PRQT) Сколько стоит Prediqt (PRQT) на сегодня? Актуальная цена PRQT в USD – 0,0000486 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PRQT в USD? $ 0,0000486 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PRQT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Prediqt? Рыночная капитализация PRQT составляет $ 48,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PRQT? Циркулирующее предложение PRQT составляет 991,84M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PRQT? PRQT достиг максимальной цены (ATH) в 0,0007339 USD . Какова была минимальная цена PRQT за все время (ATL)? PRQT достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000467 USD . Каков объем торгов PRQT? Объем торгов за последние 24 часа для PRQT составляет -- USD . Вырастет ли PRQT в цене в этом году? PRQT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PRQT для более подробного анализа.

