Текущая рыночная капитализация POKI составляет $ 17.73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POKI составляет 984.13M, а общее предложение – 999921161.87401. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.02K.

Текущая цена POKI (POKI) составляет $0.00001803. За последние 24 часа POKI торговался в диапазоне от $ 0.00001663 до $ 0.00001802, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена POKI за все время составляет $ 0.00106015, а минимальная – $ 0.00001663.

История цен POKI (POKI) в USD

За сегодня изменение цены POKI на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены POKI на USD составило $ -0.0000134154.

За последние 60 дней изменение цены POKI на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены POKI на USD составило $ 0.