Цена Plaza LevETH (LEVETH)
Текущая цена Plaza LevETH (LEVETH) сегодня составляет 4 797,77 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 867,41K USD. Цена LEVETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Plaza LevETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Plaza LevETH в течение дня составляет +4,78%
- Оборотное предложение составляет 180,79 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене LEVETH к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах LEVETH.
За сегодня изменение цены Plaza LevETH на USD составило $ +219,03.
За последние 30 дней изменение цены Plaza LevETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Plaza LevETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Plaza LevETH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +219,03
|+4,78%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Plaza LevETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2,04%
+4,78%
+8,01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 LEVETH к VND
₫123 019 620,57
|1 LEVETH к AUD
A$7 388,5658
|1 LEVETH к GBP
￡3 502,3721
|1 LEVETH к EUR
€4 222,0376
|1 LEVETH к USD
$4 797,77
|1 LEVETH к MYR
RM20 294,5671
|1 LEVETH к TRY
₺187 065,0523
|1 LEVETH к JPY
¥689 391,5713
|1 LEVETH к RUB
₽383 725,6446
|1 LEVETH к INR
₹409 681,5803
|1 LEVETH к IDR
Rp78 651 954,6288
|1 LEVETH к PHP
₱266 516,1235
|1 LEVETH к EGP
￡E.238 832,9906
|1 LEVETH к BRL
R$27 203,3559
|1 LEVETH к CAD
C$6 572,9449
|1 LEVETH к BDT
৳584 512,3191
|1 LEVETH к NGN
₦7 591 367,5379
|1 LEVETH к UAH
₴199 491,2766
|1 LEVETH к VES
Bs450 990,38
|1 LEVETH к PKR
Rs1 351 100,0097
|1 LEVETH к KZT
₸2 442 832,5732
|1 LEVETH к THB
฿156 935,0567
|1 LEVETH к TWD
NT$144 125,0108
|1 LEVETH к AED
د.إ17 607,8159
|1 LEVETH к CHF
Fr3 934,1714
|1 LEVETH к HKD
HK$37 566,5391
|1 LEVETH к MAD
.د.م43 995,5509
|1 LEVETH к MXN
$92 405,0502