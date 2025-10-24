Текущая цена PIXTEL сегодня составляет 0,00002564 USD. Следите за обновлениями цены PIXTEL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PIXTEL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PIXTEL сегодня составляет 0,00002564 USD. Следите за обновлениями цены PIXTEL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PIXTEL прямо сейчас на MEXC.

Цена PIXTEL (PIXTEL)

Не в листинге

Текущая цена 1 PIXTEL в USD:

--
----
+5,20%1D
mexc
USD
График цены PIXTEL (PIXTEL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:07 (UTC+8)

Информация о ценах PIXTEL (PIXTEL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000235
$ 0,0000235
Мин 24Ч
$ 0,0000253
$ 0,0000253
Макс 24Ч

$ 0,0000235
$ 0,0000235

$ 0,0000253
$ 0,0000253

$ 0,00013876
$ 0,00013876

$ 0,0000235
$ 0,0000235

+2,60%

+5,25%

-34,78%

-34,78%

Текущая цена PIXTEL (PIXTEL) составляет $0,00002564. За последние 24 часа PIXTEL торговался в диапазоне от $ 0,0000235 до $ 0,0000253, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PIXTEL за все время составляет $ 0,00013876, а минимальная – $ 0,0000235.

Что касается краткосрочной динамики, PIXTEL изменился на +2,60% за последний час, на +5,25% за 24 часа и на -34,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PIXTEL (PIXTEL)

$ 25,26K
$ 25,26K

--
----

$ 25,26K
$ 25,26K

998,53M
998,53M

998 532 362,327388
998 532 362,327388

Текущая рыночная капитализация PIXTEL составляет $ 25,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PIXTEL составляет 998,53M, а общее предложение – 998532362.327388. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,26K.

История цен PIXTEL (PIXTEL) в USD

За сегодня изменение цены PIXTEL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PIXTEL на USD составило $ -0,0000142125.
За последние 60 дней изменение цены PIXTEL на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PIXTEL на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,25%
30 дней$ -0,0000142125-55,43%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

Источник PIXTEL (PIXTEL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PIXTEL (USD)

Сколько будет стоить PIXTEL (PIXTEL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PIXTEL (PIXTEL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PIXTEL.

Проверьте прогноз цены PIXTEL!

PIXTEL на местную валюту

Токеномика PIXTEL (PIXTEL)

Понимание токеномики PIXTEL (PIXTEL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIXTEL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PIXTEL (PIXTEL)

Сколько стоит PIXTEL (PIXTEL) на сегодня?
Актуальная цена PIXTEL в USD – 0,00002564 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PIXTEL в USD?
Текущая цена PIXTEL в USD составляет $ 0,00002564. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PIXTEL?
Рыночная капитализация PIXTEL составляет $ 25,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PIXTEL?
Циркулирующее предложение PIXTEL составляет 998,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PIXTEL?
PIXTEL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00013876 USD.
Какова была минимальная цена PIXTEL за все время (ATL)?
PIXTEL достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000235 USD.
Каков объем торгов PIXTEL?
Объем торгов за последние 24 часа для PIXTEL составляет -- USD.
Вырастет ли PIXTEL в цене в этом году?
PIXTEL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIXTEL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:07 (UTC+8)

