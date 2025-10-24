Что такое PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PIXTEL (PIXTEL) Сколько стоит PIXTEL (PIXTEL) на сегодня? Актуальная цена PIXTEL в USD – 0,00002564 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PIXTEL в USD? $ 0,00002564 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PIXTEL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PIXTEL? Рыночная капитализация PIXTEL составляет $ 25,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PIXTEL? Циркулирующее предложение PIXTEL составляет 998,53M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PIXTEL? PIXTEL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00013876 USD . Какова была минимальная цена PIXTEL за все время (ATL)? PIXTEL достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000235 USD . Каков объем торгов PIXTEL? Объем торгов за последние 24 часа для PIXTEL составляет -- USD . Вырастет ли PIXTEL в цене в этом году? PIXTEL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIXTEL для более подробного анализа.

