It's a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure. Here's the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pitaya (PITAYA) Сколько стоит Pitaya (PITAYA) на сегодня? Актуальная цена PITAYA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PITAYA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PITAYA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pitaya? Рыночная капитализация PITAYA составляет $ 99,66K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PITAYA? Циркулирующее предложение PITAYA составляет 998,81M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PITAYA? PITAYA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PITAYA за все время (ATL)? PITAYA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PITAYA? Объем торгов за последние 24 часа для PITAYA составляет -- USD . Вырастет ли PITAYA в цене в этом году? PITAYA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PITAYA для более подробного анализа.

