Сегодняшняя цена Perpetual Bitcoin

Текущая цена Perpetual Bitcoin (PB) сегодня составляет $ 0,214706 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PB на USD составляет $ 0,214706 за PB.

На данный момент Perpetual Bitcoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 508 819, при оборотном предложении 21,00M PB. В течение последних 24 часов, PB торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,374757, тогда как исторический минимум составил $ 0,137937.

В краткосрочной перспективе PB изменился на -- за последний час и на +0,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,42.

Рыночная информация Perpetual Bitcoin (PB)

Рыночная капитализация $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Объем (24Ч) $ 1,42$ 1,42 $ 1,42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Оборотное предложение 21,00M 21,00M 21,00M Общее предложение 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Perpetual Bitcoin составляет $ 4,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,42. Циркулируещее обращение PB составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,51M.