Текущая цена penguin wif backpack сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WIFBAG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIFBAG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена penguin wif backpack сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WIFBAG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIFBAG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WIFBAG

Информация о цене WIFBAG

Официальный сайт WIFBAG

Токеномика WIFBAG

Прогноз цен WIFBAG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип penguin wif backpack

Цена penguin wif backpack (WIFBAG)

Не в листинге

Текущая цена 1 WIFBAG в USD:

--
----
+10,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены penguin wif backpack (WIFBAG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:03:07 (UTC+8)

Информация о ценах penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,87%

+10,98%

-59,29%

-59,29%

Текущая цена penguin wif backpack (WIFBAG) составляет --. За последние 24 часа WIFBAG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WIFBAG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WIFBAG изменился на -0,87% за последний час, на +10,98% за 24 часа и на -59,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация penguin wif backpack (WIFBAG)

$ 17,61K
$ 17,61K$ 17,61K

--
----

$ 17,61K
$ 17,61K$ 17,61K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация penguin wif backpack составляет $ 17,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WIFBAG составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,61K.

История цен penguin wif backpack (WIFBAG) в USD

За сегодня изменение цены penguin wif backpack на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены penguin wif backpack на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены penguin wif backpack на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены penguin wif backpack на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+10,98%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое penguin wif backpack (WIFBAG)

viral penguin with orange backpack

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник penguin wif backpack (WIFBAG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены penguin wif backpack (USD)

Сколько будет стоить penguin wif backpack (WIFBAG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов penguin wif backpack (WIFBAG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для penguin wif backpack.

Проверьте прогноз цены penguin wif backpack!

WIFBAG на местную валюту

Токеномика penguin wif backpack (WIFBAG)

Понимание токеномики penguin wif backpack (WIFBAG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WIFBAG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о penguin wif backpack (WIFBAG)

Сколько стоит penguin wif backpack (WIFBAG) на сегодня?
Актуальная цена WIFBAG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WIFBAG в USD?
Текущая цена WIFBAG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация penguin wif backpack?
Рыночная капитализация WIFBAG составляет $ 17,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WIFBAG?
Циркулирующее предложение WIFBAG составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WIFBAG?
WIFBAG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена WIFBAG за все время (ATL)?
WIFBAG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WIFBAG?
Объем торгов за последние 24 часа для WIFBAG составляет -- USD.
Вырастет ли WIFBAG в цене в этом году?
WIFBAG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WIFBAG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:03:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии penguin wif backpack (WIFBAG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.