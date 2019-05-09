Цена PEAKDEFI (PEAK)
Текущая цена PEAKDEFI (PEAK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 642.64K USD. Цена PEAK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PEAKDEFI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.20K USD
- Изменение цены PEAKDEFI в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 1.66B USD
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За сегодня изменение цены PEAKDEFI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PEAKDEFI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены PEAKDEFI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PEAKDEFI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.05%
|30 дней
|$ 0
|+0.91%
|60 дней
|$ 0
|+4.16%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен PEAKDEFI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.42%
+0.05%
-7.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
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