Токеномика PEAKDEFI (PEAK)

Токеномика PEAKDEFI (PEAK)

Откройте для себя ключевую информацию о PEAKDEFI (PEAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PEAKDEFI (PEAK)

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars:

PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020.

PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys.

MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.

Официальный сайт:
http://peakdefi.com/

Токеномика и анализ цен PEAKDEFI (PEAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEAKDEFI (PEAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 444,51K
$ 444,51K$ 444,51K
Общее предложение:
$ 2,08B
$ 2,08B$ 2,08B
Оборотное предложение:
$ 1,66B
$ 1,66B$ 1,66B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 558,53K
$ 558,53K$ 558,53K
Исторический максимум:
$ 0,885608
$ 0,885608$ 0,885608
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00026814
$ 0,00026814$ 0,00026814

Токеномика PEAKDEFI (PEAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PEAKDEFI (PEAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PEAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PEAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEAK, изучите текущую цену PEAK!

Прогноз цены PEAK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.