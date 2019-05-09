Токеномика PEAKDEFI (PEAK) Откройте для себя ключевую информацию о PEAKDEFI (PEAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PEAKDEFI (PEAK) PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Официальный сайт: http://peakdefi.com/ Купить PEAK сейчас!

Токеномика и анализ цен PEAKDEFI (PEAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PEAKDEFI (PEAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 444,51K $ 444,51K $ 444,51K Общее предложение: $ 2,08B $ 2,08B $ 2,08B Оборотное предложение: $ 1,66B $ 1,66B $ 1,66B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 558,53K $ 558,53K $ 558,53K Исторический максимум: $ 0,885608 $ 0,885608 $ 0,885608 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026814 $ 0,00026814 $ 0,00026814 Узнайте больше о цене PEAKDEFI (PEAK)

Токеномика PEAKDEFI (PEAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PEAKDEFI (PEAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEAK, изучите текущую цену PEAK!

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