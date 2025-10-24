Что такое PathOS (PATHOS)

PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.

Прогноз цены PathOS (USD)

Сколько будет стоить PathOS (PATHOS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PathOS (PATHOS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PathOS.

PATHOS на местную валюту

Токеномика PathOS (PATHOS)

Понимание токеномики PathOS (PATHOS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PATHOS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PathOS (PATHOS) Сколько стоит PathOS (PATHOS) на сегодня? Актуальная цена PATHOS в USD – 0,00051829 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PATHOS в USD? $ 0,00051829 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PATHOS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PathOS? Рыночная капитализация PATHOS составляет $ 10,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PATHOS? Циркулирующее предложение PATHOS составляет 21,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PATHOS? PATHOS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00473122 USD . Какова была минимальная цена PATHOS за все время (ATL)? PATHOS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00038507 USD . Каков объем торгов PATHOS? Объем торгов за последние 24 часа для PATHOS составляет -- USD . Вырастет ли PATHOS в цене в этом году? PATHOS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PATHOS для более подробного анализа.

