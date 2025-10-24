Текущая цена PathOS сегодня составляет 0,00051829 USD. Следите за обновлениями цены PATHOS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PATHOS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PathOS сегодня составляет 0,00051829 USD. Следите за обновлениями цены PATHOS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PATHOS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PATHOS

Информация о цене PATHOS

Официальный сайт PATHOS

Токеномика PATHOS

Прогноз цен PATHOS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PathOS

Цена PathOS (PATHOS)

Не в листинге

Текущая цена 1 PATHOS в USD:

$0,00051829
$0,00051829$0,00051829
+1,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены PathOS (PATHOS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:17:00 (UTC+8)

Информация о ценах PathOS (PATHOS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00050875
$ 0,00050875$ 0,00050875
Мин 24Ч
$ 0,00051832
$ 0,00051832$ 0,00051832
Макс 24Ч

$ 0,00050875
$ 0,00050875$ 0,00050875

$ 0,00051832
$ 0,00051832$ 0,00051832

$ 0,00473122
$ 0,00473122$ 0,00473122

$ 0,00038507
$ 0,00038507$ 0,00038507

--

+1,85%

-4,63%

-4,63%

Текущая цена PathOS (PATHOS) составляет $0,00051829. За последние 24 часа PATHOS торговался в диапазоне от $ 0,00050875 до $ 0,00051832, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PATHOS за все время составляет $ 0,00473122, а минимальная – $ 0,00038507.

Что касается краткосрочной динамики, PATHOS изменился на -- за последний час, на +1,85% за 24 часа и на -4,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PathOS (PATHOS)

$ 10,88K
$ 10,88K$ 10,88K

--
----

$ 10,88K
$ 10,88K$ 10,88K

21,00M
21,00M 21,00M

21 000 000,0
21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PathOS составляет $ 10,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PATHOS составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,88K.

История цен PathOS (PATHOS) в USD

За сегодня изменение цены PathOS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PathOS на USD составило $ -0,0002871345.
За последние 60 дней изменение цены PathOS на USD составило $ -0,0001443622.
За последние 90 дней изменение цены PathOS на USD составило $ -0,0008593894248599154.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,85%
30 дней$ -0,0002871345-55,40%
60 дней$ -0,0001443622-27,85%
90 дней$ -0,0008593894248599154-62,37%

Что такое PathOS (PATHOS)

PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PathOS (PATHOS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PathOS (USD)

Сколько будет стоить PathOS (PATHOS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PathOS (PATHOS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PathOS.

Проверьте прогноз цены PathOS!

PATHOS на местную валюту

Токеномика PathOS (PATHOS)

Понимание токеномики PathOS (PATHOS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PATHOS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PathOS (PATHOS)

Сколько стоит PathOS (PATHOS) на сегодня?
Актуальная цена PATHOS в USD – 0,00051829 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PATHOS в USD?
Текущая цена PATHOS в USD составляет $ 0,00051829. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PathOS?
Рыночная капитализация PATHOS составляет $ 10,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PATHOS?
Циркулирующее предложение PATHOS составляет 21,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PATHOS?
PATHOS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00473122 USD.
Какова была минимальная цена PATHOS за все время (ATL)?
PATHOS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00038507 USD.
Каков объем торгов PATHOS?
Объем торгов за последние 24 часа для PATHOS составляет -- USD.
Вырастет ли PATHOS в цене в этом году?
PATHOS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PATHOS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:17:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PathOS (PATHOS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.