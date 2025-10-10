Токеномика PathOS (PATHOS) Откройте для себя ключевую информацию о PathOS (PATHOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PathOS (PATHOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PathOS (PATHOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,73K $ 14,73K $ 14,73K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,73K $ 14,73K $ 14,73K Исторический максимум: $ 0,00473122 $ 0,00473122 $ 0,00473122 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070165 $ 0,00070165 $ 0,00070165 Узнайте больше о цене PathOS (PATHOS) Купить PATHOS сейчас!

Информация о PathOS (PATHOS) PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus. Официальный сайт: https://www.pathos.chat/

Токеномика PathOS (PATHOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PathOS (PATHOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PATHOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PATHOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PATHOS, изучите текущую цену PATHOS!

Прогноз цены PATHOS Хотите узнать, куда может двигаться PATHOS? Наша страница прогноза цены PATHOS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PATHOS прямо сейчас!

