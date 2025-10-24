Текущая цена Paddle Finance сегодня составляет 0,00046064 USD. Следите за обновлениями цены PADD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PADD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Paddle Finance сегодня составляет 0,00046064 USD. Следите за обновлениями цены PADD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PADD прямо сейчас на MEXC.

Цена Paddle Finance (PADD)

Текущая цена 1 PADD в USD:

$0,00046064
$0,00046064
-14,20%1D
График цены Paddle Finance (PADD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:16:29 (UTC+8)

Информация о ценах Paddle Finance (PADD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0004606
$ 0,0004606
Мин 24Ч
$ 0,00053733
$ 0,00053733
Макс 24Ч

$ 0,0004606
$ 0,0004606

$ 0,00053733
$ 0,00053733

$ 0,00884559
$ 0,00884559

$ 0,00038425
$ 0,00038425

+0,01%

-14,26%

-43,52%

-43,52%

Текущая цена Paddle Finance (PADD) составляет $0,00046064. За последние 24 часа PADD торговался в диапазоне от $ 0,0004606 до $ 0,00053733, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PADD за все время составляет $ 0,00884559, а минимальная – $ 0,00038425.

Что касается краткосрочной динамики, PADD изменился на +0,01% за последний час, на -14,26% за 24 часа и на -43,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Paddle Finance (PADD)

$ 56,78K
$ 56,78K

--
--

$ 460,60K
$ 460,60K

123,28M
123,28M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Paddle Finance составляет $ 56,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PADD составляет 123,28M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 460,60K.

История цен Paddle Finance (PADD) в USD

За сегодня изменение цены Paddle Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Paddle Finance на USD составило $ -0,0003401884.
За последние 60 дней изменение цены Paddle Finance на USD составило $ -0,0003158210.
За последние 90 дней изменение цены Paddle Finance на USD составило $ -0,003500159221920491.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-14,26%
30 дней$ -0,0003401884-73,85%
60 дней$ -0,0003158210-68,56%
90 дней$ -0,003500159221920491-88,37%

Что такое Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Paddle Finance (PADD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Paddle Finance (USD)

Сколько будет стоить Paddle Finance (PADD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Paddle Finance (PADD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Paddle Finance.

Проверьте прогноз цены Paddle Finance!

PADD на местную валюту

Токеномика Paddle Finance (PADD)

Понимание токеномики Paddle Finance (PADD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PADD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Paddle Finance (PADD)

Сколько стоит Paddle Finance (PADD) на сегодня?
Актуальная цена PADD в USD – 0,00046064 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PADD в USD?
Текущая цена PADD в USD составляет $ 0,00046064. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Paddle Finance?
Рыночная капитализация PADD составляет $ 56,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PADD?
Циркулирующее предложение PADD составляет 123,28M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PADD?
PADD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00884559 USD.
Какова была минимальная цена PADD за все время (ATL)?
PADD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00038425 USD.
Каков объем торгов PADD?
Объем торгов за последние 24 часа для PADD составляет -- USD.
Вырастет ли PADD в цене в этом году?
PADD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PADD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:16:29 (UTC+8)

