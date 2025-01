Что такое OSOL (OSOL)

OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.

