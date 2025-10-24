Что такое OneRing (RING)

One Ring is a Multi-Chain Cross-Stable Yield Optimizer Platform. Forget about spending hours looking for the best farms out there. One Ring Protocol searches through Polygon, Binance Smart Chain, Fantom and Avax for the best yields possible on your deposits. Deposit any stablecoin, including Stable LP tokens. One ring will automatically switch to the Stables with best yields. All profits generated get auto-compounded to leverage your profits. One Ring is a Multi-Chain Cross-Stable Yield Optimizer Platform. Forget about spending hours looking for the best farms out there. One Ring Protocol searches through Polygon, Binance Smart Chain, Fantom and Avax for the best yields possible on your deposits. Deposit any stablecoin, including Stable LP tokens. One ring will automatically switch to the Stables with best yields. All profits generated get auto-compounded to leverage your profits.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OneRing (RING) Официальный веб-сайт

Прогноз цены OneRing (USD)

Сколько будет стоить OneRing (RING) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OneRing (RING) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OneRing.

Проверьте прогноз цены OneRing!

RING на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика OneRing (RING)

Понимание токеномики OneRing (RING) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RING прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OneRing (RING) Сколько стоит OneRing (RING) на сегодня? Актуальная цена RING в USD – 0,00797267 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RING в USD? $ 0,00797267 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RING в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OneRing? Рыночная капитализация RING составляет $ 54,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RING? Циркулирующее предложение RING составляет 6,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RING? RING достиг максимальной цены (ATH) в 4,81 USD . Какова была минимальная цена RING за все время (ATL)? RING достиг минимальной цены (ATL) в 0,00215211 USD . Каков объем торгов RING? Объем торгов за последние 24 часа для RING составляет -- USD . Вырастет ли RING в цене в этом году? RING может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RING для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии OneRing (RING)