Что такое Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity. These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions. The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Источник Odin Liquidity Network (ODIN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Odin Liquidity Network (USD)

Сколько будет стоить Odin Liquidity Network (ODIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Odin Liquidity Network (ODIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Odin Liquidity Network.

Проверьте прогноз цены Odin Liquidity Network!

ODIN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN)

Понимание токеномики Odin Liquidity Network (ODIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ODIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Odin Liquidity Network (ODIN) Сколько стоит Odin Liquidity Network (ODIN) на сегодня? Актуальная цена ODIN в USD – 0,00491593 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ODIN в USD? $ 0,00491593 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ODIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Odin Liquidity Network? Рыночная капитализация ODIN составляет $ 917,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ODIN? Циркулирующее предложение ODIN составляет 187,41M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ODIN? ODIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,129051 USD . Какова была минимальная цена ODIN за все время (ATL)? ODIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00326052 USD . Каков объем торгов ODIN? Объем торгов за последние 24 часа для ODIN составляет -- USD . Вырастет ли ODIN в цене в этом году? ODIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ODIN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Odin Liquidity Network (ODIN)