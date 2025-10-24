Текущая цена Odin Liquidity Network сегодня составляет 0,00491593 USD. Следите за обновлениями цены ODIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Odin Liquidity Network сегодня составляет 0,00491593 USD. Следите за обновлениями цены ODIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ODIN прямо сейчас на MEXC.

Цена Odin Liquidity Network (ODIN)

Текущая цена 1 ODIN в USD:

$0,00491593
+1,10%1D
График цены Odin Liquidity Network (ODIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:01:16 (UTC+8)

Информация о ценах Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00473153
Мин 24Ч
$ 0,00491327
Макс 24Ч

$ 0,00473153
$ 0,00491327
$ 0,129051
$ 0,00326052
+0,68%

+1,16%

-5,90%

-5,90%

Текущая цена Odin Liquidity Network (ODIN) составляет $0,00491593. За последние 24 часа ODIN торговался в диапазоне от $ 0,00473153 до $ 0,00491327, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ODIN за все время составляет $ 0,129051, а минимальная – $ 0,00326052.

Что касается краткосрочной динамики, ODIN изменился на +0,68% за последний час, на +1,16% за 24 часа и на -5,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 917,61K
--
$ 917,61K
187,41M
187 407 814,7566593
Текущая рыночная капитализация Odin Liquidity Network составляет $ 917,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ODIN составляет 187,41M, а общее предложение – 187407814.7566593. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 917,61K.

История цен Odin Liquidity Network (ODIN) в USD

За сегодня изменение цены Odin Liquidity Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Odin Liquidity Network на USD составило $ -0,0011127355.
За последние 60 дней изменение цены Odin Liquidity Network на USD составило $ -0,0018301137.
За последние 90 дней изменение цены Odin Liquidity Network на USD составило $ -0,002707200375374942.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,16%
30 дней$ -0,0011127355-22,63%
60 дней$ -0,0018301137-37,22%
90 дней$ -0,002707200375374942-35,51%

Что такое Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Odin Liquidity Network (ODIN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Odin Liquidity Network (USD)

Сколько будет стоить Odin Liquidity Network (ODIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Odin Liquidity Network (ODIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Odin Liquidity Network.

Проверьте прогноз цены Odin Liquidity Network!

ODIN на местную валюту

Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN)

Понимание токеномики Odin Liquidity Network (ODIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ODIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Odin Liquidity Network (ODIN)

Сколько стоит Odin Liquidity Network (ODIN) на сегодня?
Актуальная цена ODIN в USD – 0,00491593 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ODIN в USD?
Текущая цена ODIN в USD составляет $ 0,00491593. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Odin Liquidity Network?
Рыночная капитализация ODIN составляет $ 917,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ODIN?
Циркулирующее предложение ODIN составляет 187,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ODIN?
ODIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,129051 USD.
Какова была минимальная цена ODIN за все время (ATL)?
ODIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00326052 USD.
Каков объем торгов ODIN?
Объем торгов за последние 24 часа для ODIN составляет -- USD.
Вырастет ли ODIN в цене в этом году?
ODIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ODIN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.