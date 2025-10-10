Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN) Откройте для себя ключевую информацию о Odin Liquidity Network (ODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Odin Liquidity Network (ODIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Odin Liquidity Network (ODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 187,41M $ 187,41M $ 187,41M Оборотное предложение: $ 187,41M $ 187,41M $ 187,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Исторический максимум: $ 0,129051 $ 0,129051 $ 0,129051 Исторический минимум: $ 0,00326052 $ 0,00326052 $ 0,00326052 Текущая цена: $ 0,00550959 $ 0,00550959 $ 0,00550959 Узнайте больше о цене Odin Liquidity Network (ODIN) Купить ODIN сейчас!

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity. These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions. The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens. Официальный сайт: https://www.odinliquidity.network/

Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Odin Liquidity Network (ODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ODIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ODIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODIN, изучите текущую цену ODIN!

Прогноз цены ODIN

