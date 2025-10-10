Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN)

Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Odin Liquidity Network (ODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен Odin Liquidity Network (ODIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Odin Liquidity Network (ODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,03M
Общее предложение:
$ 187,41M
Оборотное предложение:
$ 187,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,03M
Исторический максимум:
$ 0,129051
Исторический минимум:
$ 0,00326052
Текущая цена:
$ 0,00550959
Информация о Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

Официальный сайт:
https://www.odinliquidity.network/

Токеномика Odin Liquidity Network (ODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Odin Liquidity Network (ODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ODIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ODIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODIN, изучите текущую цену ODIN!

