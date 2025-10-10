Токеномика Nyan Heroes (NYAN) Откройте для себя ключевую информацию о Nyan Heroes (NYAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nyan Heroes (NYAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nyan Heroes (NYAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 369,19K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 146,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,52M Исторический максимум: $ 0,457078 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00252486

Информация о Nyan Heroes (NYAN) Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team! Официальный сайт: https://nyanheroes.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YA9JXizHl7j140jnUMYDTdliVeNcKgEh/view

Токеномика Nyan Heroes (NYAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nyan Heroes (NYAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYAN, изучите текущую цену NYAN!

Прогноз цены NYAN Хотите узнать, куда может двигаться NYAN? Наша страница прогноза цены NYAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

