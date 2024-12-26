Логотип Nvidia Tokenized Stock Defichain

Цена Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

USD

График цены Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) в реальном времени

$6.9
$6.9$6.9
+0.60%(1D)

Цена Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) сегодня

Текущая цена Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) сегодня составляет 6.9 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 840.36K USD. Цена DNVDA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nvidia Tokenized Stock Defichain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.13 USD
- Изменение цены Nvidia Tokenized Stock Defichain в течение дня составляет +0.70%
- Оборотное предложение составляет 121.75K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене DNVDA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах DNVDA.

Ценовые показатели Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) - USD

За сегодня изменение цены Nvidia Tokenized Stock Defichain на USD составило $ +0.04791899.
За последние 30 дней изменение цены Nvidia Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -2.9395414500.
За последние 60 дней изменение цены Nvidia Tokenized Stock Defichain на USD составило $ +12.1948812900.
За последние 90 дней изменение цены Nvidia Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -6.833773225799078.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.04791899+0.70%
30 дней$ -2.9395414500-42.60%
60 дней$ +12.1948812900+176.74%
90 дней$ -6.833773225799078-49.75%

Анализ цен Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Nvidia Tokenized Stock Defichain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 6.85
$ 6.85$ 6.85

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 697.77
$ 697.77$ 697.77

--

+0.70%

-28.02%

Рыночная информация Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 840.36K
$ 840.36K$ 840.36K

$ 0.13
$ 0.13$ 0.13

121.75K
121.75K 121.75K

Что такое Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

DNVDA на местную валюту

1 DNVDA к AUD
A$11.04
1 DNVDA к GBP
5.451
1 DNVDA к EUR
6.555
1 DNVDA к USD
$6.9
1 DNVDA к MYR
RM30.912
1 DNVDA к TRY
243.018
1 DNVDA к JPY
¥1,086.06
1 DNVDA к RUB
688.275
1 DNVDA к INR
589.191
1 DNVDA к IDR
Rp111,290.307
1 DNVDA к PHP
404.754
1 DNVDA к EGP
￡E.350.313
1 DNVDA к BRL
R$43.884
1 DNVDA к CAD
C$9.936
1 DNVDA к BDT
823.17
1 DNVDA к NGN
10,664.571
1 DNVDA к UAH
288.834
1 DNVDA к VES
Bs351.9
1 DNVDA к PKR
Rs1,917.717
1 DNVDA к KZT
3,569.577
1 DNVDA к THB
฿234.945
1 DNVDA к TWD
NT$225.423
1 DNVDA к CHF
Fr6.072
1 DNVDA к HKD
HK$53.751
1 DNVDA к MAD
.د.م69.414