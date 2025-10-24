Что такое Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nova Shield (NVAI) Сколько стоит Nova Shield (NVAI) на сегодня? Актуальная цена NVAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NVAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NVAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nova Shield? Рыночная капитализация NVAI составляет $ 135,91K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NVAI? Циркулирующее предложение NVAI составляет 968,78M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NVAI? NVAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NVAI за все время (ATL)? NVAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NVAI? Объем торгов за последние 24 часа для NVAI составляет -- USD . Вырастет ли NVAI в цене в этом году? NVAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NVAI для более подробного анализа.

