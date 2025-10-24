Текущая цена Nova Shield сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NVAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nova Shield сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NVAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NVAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NVAI

Информация о цене NVAI

Официальный сайт NVAI

Токеномика NVAI

Прогноз цен NVAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Nova Shield

Цена Nova Shield (NVAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 NVAI в USD:

$0,0001403
$0,0001403$0,0001403
+7,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Nova Shield (NVAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:00:24 (UTC+8)

Информация о ценах Nova Shield (NVAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4,35%

+7,91%

+38,19%

+38,19%

Текущая цена Nova Shield (NVAI) составляет --. За последние 24 часа NVAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NVAI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NVAI изменился на -4,35% за последний час, на +7,91% за 24 часа и на +38,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nova Shield (NVAI)

$ 135,91K
$ 135,91K$ 135,91K

--
----

$ 135,91K
$ 135,91K$ 135,91K

968,78M
968,78M 968,78M

968 776 751,3880146
968 776 751,3880146 968 776 751,3880146

Текущая рыночная капитализация Nova Shield составляет $ 135,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NVAI составляет 968,78M, а общее предложение – 968776751.3880146. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 135,91K.

История цен Nova Shield (NVAI) в USD

За сегодня изменение цены Nova Shield на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nova Shield на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nova Shield на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nova Shield на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,91%
30 дней$ 0-16,57%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Nova Shield (NVAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nova Shield (USD)

Сколько будет стоить Nova Shield (NVAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nova Shield (NVAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nova Shield.

Проверьте прогноз цены Nova Shield!

NVAI на местную валюту

Токеномика Nova Shield (NVAI)

Понимание токеномики Nova Shield (NVAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NVAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nova Shield (NVAI)

Сколько стоит Nova Shield (NVAI) на сегодня?
Актуальная цена NVAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NVAI в USD?
Текущая цена NVAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nova Shield?
Рыночная капитализация NVAI составляет $ 135,91K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NVAI?
Циркулирующее предложение NVAI составляет 968,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NVAI?
NVAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NVAI за все время (ATL)?
NVAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NVAI?
Объем торгов за последние 24 часа для NVAI составляет -- USD.
Вырастет ли NVAI в цене в этом году?
NVAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NVAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:00:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nova Shield (NVAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.