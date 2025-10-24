Что такое NOTAI (NOTAI)

NOTAI is an AI-powered Web3 infrastructure that bridges the gap between Web2 and Web3. It simplifies how users interact with decentralized technologies by offering a range of products, including an AI-powered Launchpad, AI DeFi suite, and AI Social tools. With the help of AI, users can access early-stage Web3 projects, engage with DeFi services like staking and farming, and participate in gamified community tasks. NOTAI is an AI-powered Web3 infrastructure that bridges the gap between Web2 and Web3. It simplifies how users interact with decentralized technologies by offering a range of products, including an AI-powered Launchpad, AI DeFi suite, and AI Social tools. With the help of AI, users can access early-stage Web3 projects, engage with DeFi services like staking and farming, and participate in gamified community tasks.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены NOTAI (USD)

Сколько будет стоить NOTAI (NOTAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NOTAI (NOTAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NOTAI.

Проверьте прогноз цены NOTAI!

NOTAI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика NOTAI (NOTAI)

Понимание токеномики NOTAI (NOTAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOTAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NOTAI (NOTAI) Сколько стоит NOTAI (NOTAI) на сегодня? Актуальная цена NOTAI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NOTAI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NOTAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NOTAI? Рыночная капитализация NOTAI составляет $ 510,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NOTAI? Циркулирующее предложение NOTAI составляет 95,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) NOTAI? NOTAI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NOTAI за все время (ATL)? NOTAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NOTAI? Объем торгов за последние 24 часа для NOTAI составляет -- USD . Вырастет ли NOTAI в цене в этом году? NOTAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOTAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии NOTAI (NOTAI)